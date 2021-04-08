Şehit Türk Yıldızı Yüzbaşı Pilot Burak Genççelep Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
Türk Yıldızlarındaki 1xNF-5 uçağının Konya'da düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Pilot Burak Genççelep, Konya'dan askeri törenle Trabzon'a uğurlandı. Yüzbaşı Genççelep, memleketinde cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi için tören düzenlendi.Konya Askeri Terminali'nde koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Gençcelep'in Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Gençcelep'in naaşı, memleketi Trabzon'a uğurlandı.
Şehit yakınları da törenin ardından, naaşın götürüldüğü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Trabzon'a geldi. Havalimanında şehit oğlunun naaşını bekleyen acılı annenin feryadı, yürekleri dağladı.
Askeri uçakla Konya'dan Trabzon Havalimanına gönderilen şehidin naaşı, buradan da cenaze aracıyla Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.