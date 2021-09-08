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Şehit Muammer Yiğit'in cenaze töreni; 6 aylık oğlu tabutuna dokunarak veda etti

Demirören Haber Ajansı
Şehit Muammer Yiğit'in cenaze töreni; 6 aylık oğlu tabutuna dokunarak veda etti

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 çocuğundan biri olan 6 aylık Melih’in, babasına tabutuna dokunması yürekleri dağladı.

Şehit Muammer Yiğit'in cenaze töreni; 6 aylık oğlu tabutuna dokunarak veda etti

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, dün, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden yapılan roketatarlı saldırıda şehit oldu. 

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Şehit Muammer Yiğit'in cenaze töreni; 6 aylık oğlu tabutuna dokunarak veda etti

 Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Fatma ve Hüseyin Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'ın cenazesi, dün Kilis'ten uçakla memleketine getirildi.

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Şehit Muammer Yiğit'in cenaze töreni; 6 aylık oğlu tabutuna dokunarak veda etti

Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi sabah saatlerinde buradan alınarak helallik için baba evine getirildi.

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Şehit Muammer Yiğit'in cenaze töreni; 6 aylık oğlu tabutuna dokunarak veda etti

Şehidin cenazesini, anne ve babası Fatma- Hüseyin Yiğit, eşi Özlem, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazede şehidin çocukları Dila (7) ile 6 aylık Melih de yer aldı. Helallik alınırken şehidin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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