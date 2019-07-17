Şehit astsubayın Tunceli'de kucağına alıp fotoğraf çektirdiği çocuk Ayaz Güloğlu çıktı

Şehidin anne ve babası bir kez daha yıkıldı: Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan şehidin annesi Mine ve babası Hasan Karaman, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşlerden Ayaz Güloğlu'nun fotoğrafını görünce bir kez daha yıkıldı.