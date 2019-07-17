Şehit astsubayın Tunceli'de kucağına alıp fotoğraf çektirdiği çocuk Ayaz Güloğlu çıktı
TUNCELİ'de 2 yıl önce şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın ailesi, oğullarının kucağında fotoğrafı bulunan ve uzun süredir ulaşmak istedikleri çocuğun, terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşlerden Ayaz Güloğlu olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı
Türkiye terör örgütü PKK'nın araziye döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen Ayaz ve Nupelda kardeşlere ağlıyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin cenazesi defnedildi.
Bu arada 18 Nisan 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın, Ayaz Güloğlu ile aynı karede oldukları fotoğraf ortaya çıktı.
Şehidin anne ve babası bir kez daha yıkıldı: Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan şehidin annesi Mine ve babası Hasan Karaman, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren kardeşlerden Ayaz Güloğlu'nun fotoğrafını görünce bir kez daha yıkıldı.
Anne Mine Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güloğlu kardeşlerin hayatını kaybettiği olay üzerine kendisini arayan kardeşinden, Ayaz'ın, şehit oğlu Selim ile fotoğrafının bulunduğunu öğrendiğini aktardı.