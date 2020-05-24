Şehit annesinin dileğini polis evlatları yerine getirdi

“Polisler, çocuklarımıza ve bize çok sahip çıktılar”: Kendisine eşlik eden polislere her fırsatta gözleri dolarak teşekkür eden şehit annesi Kadife Önbas, “Oğlum 1994 senesinde Kartal’da trafik kazası geçirdi. Geride 2 yavrusu kaldı. Emniyetten Allah bin kere razı olsun. Yavrularımızı en iyi yerlerde okuttular. Yavrumun hediyesi, 2 kızımız var şimdi İstanbul’dalar. Polisler, çocuklarımıza ve bize çok sahip çıktılar. Yetim kalan çocuklar sokaklarda kalmadı” ifadelerini kullandı.