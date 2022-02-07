Şehir hayatından sıkıldı devletten destek alıp Elazığ'da köyüne döndü! Paraya para demiyor
Elazığ’da yaşayan ve şehir hayatından sıkılan Muharrem Erdem, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destek ile köyüne dönerek çiftlik kurdu.
Elazığ’da bir inşaat firmasında çalışan 2 çocuk babası Muharrem Erdem (38), şehir hayatından sıkılınca baba köyüne dönmeye karar verdi. Ardından TKDK’ya broiler tavuk çiftliği kurmak için başvuru yaptı.
Başvurusu onaylanan Erdem, 1 milyon 200 bin lira kredi desteği alarak merkeze bağlı Alaca köyüne 3 milyon 300 bin liralık yatırım yaptı ve 30 bin kapasiteli çiftlik kurdu.
Yılda ortalama 160 bin tavuk yetiştiren Erdem, bunun yanı sıra babasından kalan 20 hayvan kapasiteli ahırı da 100 hayvan kapasiteli modern bir besi çiftliğine dönüştürdü.
Her iki çiftliğinde canla başla çalışan Erdem, aynı zamanda istihdam alanı da oluşturdu.