Şehir eşkıyaları ortalığı birbirine kattı! Sebebi ise pes dedirtti
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen grup, şoförü darp etmek istedi. Otobüse girmek isteyen gruba vatandaşlar izin vermezken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, aracı yumruklayıp tekmeledi, şoförü darp etmek istedi.
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Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
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Olay saat 14.15 sıralarında Karadeniz mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Hatalı park edilmiş bir otomobile sürttü
Nur Sitesi- Kocatepe Metro arasında çalışan İETT otobüsünün şoförü, manevra yaptığı sırada yol kenarına hatalı park edilmiş bir otomobile sürttü.
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