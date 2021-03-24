Sefirin Kızı'nın başrolü Engin Akyürek ısrarlara dayanamadı binler akın etti
STAR TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinin başrolü Engin Akyürek, Instagram hesabı açtı. Paylaşımlarına binler beğeni yağdırdı.
Sefirin Kızı dizisinden Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasının ardından eski partneri Tuba Büyüküstün ile başrol oynayan Engin Akyürek'in televizyon ekranlarında fırtınalar estirmesi yetmedi. Akyürek, sosyal medyayı da birbirine kattı.
Sosyal medya hesabı olmayan nadir ünlü isimlerden biri olan Engin Akyürek, ısrarlara daha fazla dayanamadı. Geçtiğimiz günlerde Instagram'a giriş yaptı. Kısa sürede 259 bin takipçiye ulaşan oyuncunun ilk paylaşımı da kedisiyle oldu. Paylaşımı 231 bin beğeni alan Akyürek'ten yeni paylaşım geldi.
Bu sefer de başka yöne baktığı bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, fotoğrafına sadece güneş emojisi ekledi. Yakışıklı oyuncunun fotoğrafı yorum yağmuruna tutulurken kısa sürede 159 binden fazla beğeni aldı.
Sefirin Kızı dizisiyle beğenileri toplayan yakışıklı oyuncu, sosyal medyada da bu durumdan geri kalmadı.