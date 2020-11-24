Sefirin Kızı'ndaki o sahne yuh çektirdi seyirci bir daha izlemem dedi
Star TV'nin 2. sezonu ile yine ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Sefirin Kızı'nda tansiyon ve heyecan her bölümde giderek artıyor. Pazartesi akşamları yayınlanan dizideki bir sahne ise sosyal medyada alay konusu oldu, yuh artık diyen seyirci bir daha izleme dedi.
Star'da pazartesi akşamları yayınlanan ve her bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden olan Sefirin Kızı 29. son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitedi. Heyacanın giderek tırmandığı dizide bir sahne ise seyircinin tadını kaçırdı, bu kadar da olmaz dedirtti.
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Sancar karakteriyle Engin Akyürek, Nare karakterine Neslihan Atagül var.
Ayrıca her bölümü ile ses getiren ve reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizinin oyuncuları arasında Gediz karakteri ile son günlerin konuşulan ismi Uraz Kaygılaroğlu da var.
Son bölümlerde Nare ve Sancar'ın yeniden bir araya gelmesi ile heyecanının ve romantizmin dozunu arttıran dizinin bir sahnesi sosyal medyada tepki çekti, kısa sürede yorum yağdı.