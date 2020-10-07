Sefirin Kızı dizisinin başrolü Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan özel açıklamalar
Kadir Doğulu, Sefirin Kızı dizisinde başrol oynayan eşi Neslihan Atagül'ün dizi çekimleri nedeniyle Bodrum'da olmasını değerlendirdi.
Star TV'de ekranlara gelen Sefirin Kızı adlı dizide rol alan Neslihan Atagül, dizi çekimleri nedeniyle bir süredir eşi Kadir Doğulu'dan uzak kaldı. Doğulu, önceki gün Etiler’de görüntülendi ve konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'le çok beğenilen bir çift olması hakkında, ''Çok teşekkür ederiz, ‘güzellik gören gözlerde' denir ya öyle... Onların gönülleri temiz ve güzel ki güzellik görüyorlar'' açıklamasını yaptı.
Doğulu, eşinin dizi çekimi için Bodrum’da olması hakkında da şunları söyledi:
''Evet, mesafe zor. Evli bir çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor ama bu zorluğun bir de güzelliği var. Birbirimize duyduğumuz özlem ve hasret, daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor.''
''İkimiz de işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz. O Bodrum’da, ben de burada devam etmeye çalışıyorum. Bu enerjiyi gücü verene şükürler olsun.''