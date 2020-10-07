Sefirin Kızı dizisinin başrolü Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan özel açıklamalar

Doğulu, eşinin dizi çekimi için Bodrum’da olması hakkında da şunları söyledi:

''Evet, mesafe zor. Evli bir çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor ama bu zorluğun bir de güzelliği var. Birbirimize duyduğumuz özlem ve hasret, daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor.''