Sefaköy metrobüs durağında korkunç olay! Ekipler yarım saat boyunca uğraştı...
Sefaköy metrobüs durağında korkunç bir olay yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşan metrobüsün altına henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi düştü.
Metrobüsle peron arasına sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafası metrobüs tekerinin altında sıkışan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışmaları sonrası metrobüsün altında sıkışan talihsiz adamın cansız bedenini, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.