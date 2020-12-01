Seda Tosun Adnan Oktar'ın programında! Mucize'nin yıldızı kediciklerin arasından çıktı

Seda Tosun'un ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' ve ''Birden fazla kişiyle birlikte ve silahla, cinsel saldırı'' gibi onlarca suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapsi talep edilen Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı.

İşte o video