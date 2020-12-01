Seda Tosun Adnan Oktar'ın programında! Mucize'nin yıldızı kediciklerin arasından çıktı
Seda Tosun'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı. Oyuncunun, Adnan Oktar'ın 'kedicikler' olarak hitap ettiği kadınlar arasında olduğu görüldü.
Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filmiyle adını duyuran ardından geçtiğimiz aylarda boşanmasıyla gündem olan Seda Tosun herkesi şaşırttı. Tosun'un seneler sonra ortaya çıkan bir görüntüsü 'yok artık' dedirtti.
Seda Tosun'un ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' ve ''Birden fazla kişiyle birlikte ve silahla, cinsel saldırı'' gibi onlarca suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapsi talep edilen Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı.
Snob Magazin'in haberine göre, oyuncunun, Adnan Oktar'ın 'kedicikler' olarak hitap ettiği kadınlar arasında olduğu görüldü.
Seda Tosun, müzisyen Eymen Adalı'yla nikah masasına oturduktan sonra hiçbir projede yer almamıştı.