Seda Sedan'ın kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı
Sabahların Sultanı programı ile yeniden ekranlara dönen sevilen şarkıcı Seda Sayan'ın hem iş hem de aşkta yüzü gülüyor. Seda Sayan'ın kendisinden 15 küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Star ekranlarında hafta içi her gün Sabahların Sultanı programı ile yeniden ekranlara dönen Seda Sayan'ın aşk hayatında da yüzü güldü. Uzun süredir hayatında kimse olmayan ve 'Ben flört etmeyi bilmem hemen evlenirim' diyen Sayan'ın Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı söyleniyor.
Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı magazin basınında bomba etkisi yarattı. 58 yaşındaki Seda Sayan, bir süredir Ata Çağlayan ile birlikte. 43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.
Çıkan bu aşk iddialarına ise Seda Sayan'ın nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu. Henüz iki taraftan da aşk açıklaması gelmedi.
Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi kimdir: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.