Seda Sayan'dan şoke eden Şeyma Subaşı açıklamaları! 'Hapse girebilir!'
Youtube’da yayınlanan Magazin Noteri programında Seda Sayan, Şeyma Subaşı'nın ''Sadece Şeyma'' kitabı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Şeyma Subaşı’na ait ''Sadece Şeyma'' adlı kitapta, “Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” başlıklı kısmında; hidroklorik asit ile hyalüronik asit karıştırılarak okuyucuya “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma” tavsiyesinde bulunulmuştu.
Geçtiğimiz gün YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri adlı programa konuk alan Seda Sayan, ''Şeyma'nın kitabı toplatılmalı'' diyerek olay açıklamalarda bulundu. Sayan, kitap hakkında şunları söyledi: “Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur.
Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Buradan ceza alır. Her türlü ceza alır. Sen şimdi ‘bunu kullanın’ diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş.
Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum. Bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın. Ona hyalüronik asit denir. Bu kitabın toplanması lazım. Bu kitabı alıp uygulamaya kalkan olursa yayın evinin de başı belaya girer. Bu kitap toplanmalı.