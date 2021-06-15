Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiası
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabından bir dönem yakın arkadaşı olan Seda Sayan için söylediği sözlere yanıt gecikmedi. 'Kadırgalı' lakabıyla da bilinen Seda Sayan, çok sert açıklamalar yaparak Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiasında bulundu.
Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan için sosyal medyadan açıklamalarda bulunmuştu.
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Magazin gündemine oturan açıklamasında, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözlerini kullandı.
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Sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'dan ise bu sözlere yanıt gecikmedi.
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Seda Sayan çok sert bir şekilde karşılık verdi.
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