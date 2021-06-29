Seda Sayan'a tehdit gibi mesaj: Mehmet Ali Erbil yaptırdı, ses kaydını yayınlarım!

"Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım." diyen Yüce, şöyle devam etti:



"Kendisi de benden alıp, paylaştı ama ben bu yazının Seda Sayan ile alakalı olduğunu bilmiyordum. Benim Seda Hanım ile tanışıklığım olmamıştır ama kendisinin birkaç gün önceki röportajında suçu tamamen bana atması kendisine yakışmamıştır.