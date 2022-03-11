Seda Sayan yeminini bozdu 7. kez evleniyor! Bu kez 25 yaş küçük
Yüzüne yaptırdığı operasyonları, fotoğraflarına yaptı photoshop ayarları ve özel hayatı ile magazin basınının en çok konuşulan isimlerinden olan Seda Sayan yine sözünde duramadı. Sayan, 7. kez nikah masasına oturacak. Müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan evet dedi.
Her yaptığı ve söylediği magazin basınında günler yer alan Seda Sayan yine bombayı patlattı. Ben flört etmeyi bilmiyorum, hemen evleniyorum diyen Seda Sayan nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bu kararın ardından Seda Sayan'ın önceki eşlerinin de kim olduğu merak edildi. İşte evlilik detayları ve Seda Sayan'ın önceki eşleri...
İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcı Seda Sayan'da flaş bir evlilik teklifi geldi. Birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Kısa süreli bir şok yaşayan Seda Sayan, bu teklife 'Evet' dedi!
Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.
Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.