Seda Sayan yeminini bozdu 7. kez evleniyor! Bu kez 25 yaş küçük

Her yaptığı ve söylediği magazin basınında günler yer alan Seda Sayan yine bombayı patlattı. Ben flört etmeyi bilmiyorum, hemen evleniyorum diyen Seda Sayan nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bu kararın ardından Seda Sayan'ın önceki eşlerinin de kim olduğu merak edildi. İşte evlilik detayları ve Seda Sayan'ın önceki eşleri...