Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil barıştı! Tecavüz tartışmasında şok gelişme!
Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki tecavüz iddialarıyla ayyuka çıkan büyük kavga kısa sürdü. Dün, eski iki dostun ağır suçlamalarla atıştığı tartışma, bugün Mehmet Ali Erbil'in özür dilemesiyle sona erdi.
'Düşman mı oluyorlar' dedirttiler, küslük kısa sürdü
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Seda Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil " Aramıza kimse giremez, girmesin" dedi.
Erbil 'in açıklamaları şöyle:
"Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz."
"Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da...
Aramıza kimse giremez, girmesin ...."
Seda Sayan bu paylaşıma hikayesinde yer verdi
Seda Sayan sayfasında paylaşarak, Mehmet Ali Erbil’in zeytin dalını kabul etti.