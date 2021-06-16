BIST 1.431
DOLAR 8,52
EURO 10,33
ALTIN 509,64

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil barıştı! Tecavüz tartışmasında şok gelişme!

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil barıştı! Tecavüz tartışmasında şok gelişme!

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki tecavüz iddialarıyla ayyuka çıkan büyük kavga kısa sürdü. Dün, eski iki dostun ağır suçlamalarla atıştığı tartışma, bugün Mehmet Ali Erbil'in özür dilemesiyle sona erdi.

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil barıştı! Tecavüz tartışmasında şok gelişme!

'Düşman mı oluyorlar' dedirttiler, küslük kısa sürdü

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Seda Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil " Aramıza kimse giremez, girmesin" dedi.

112
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil barıştı! Tecavüz tartışmasında şok gelişme!

Erbil 'in açıklamaları şöyle:

"Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz."

212
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil barıştı! Tecavüz tartışmasında şok gelişme!

"Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da...

Aramıza kimse giremez, girmesin ...."

312
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil barıştı! Tecavüz tartışmasında şok gelişme!

Seda Sayan bu paylaşıma hikayesinde yer verdi

Seda Sayan sayfasında paylaşarak, Mehmet Ali Erbil’in zeytin dalını kabul etti.

412