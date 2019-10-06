Seda Sayan ve eski sevgilisi Erkan Çelik'e hakaret eden adamın cezası belli oldu
Yemekteyiz sunucusu ve O Ses Türkiye jürisi Seda Sayan ile eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sonucu para cezasını ödemeyen Zekeriya Atak'ın cezası, 180 saat kamuya yararlı bir işte çalışmaya çevrildi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Zekeriya Atak, özel bir televizyon kanalında Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı ve 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etti.
Ardından sosyal medyada bir video yayınlayan Zekeriya Atak, Zuhal Topal'ın programına kendisini Seda Sayan'ın gönderdiğini ve bunun karşılığında da Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'ten 4 bin 350 lira aldığını söyledi.
Sayan ve Çelik'in şikayeti üzerine hakaretten 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 55'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Atak, 90 gün adli para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme daha sonra cezayı günlüğü 20 liradan 1800 lira paraya çevirip, Atak'ın para cezasını 4 eşit taksitte ödemesine hükmetti. Ancak Atak cezayı ödemedi. Bunun üzerine cezası 'Kamuya yararlı bir işte çalıştırma' cezasına çevrildi.