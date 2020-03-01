Seda Sayan Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu ilişkisi hakkında konuştu!
TV8'de izleyicilerle buluşan Eser Yenenler talk show programına bu hafta Seda Sayan ve Oğulcan Engin konuk oldular. Seda Sayan, programda oğlunun yeni ilişkisi hakkında yorumda bulundu.
O Ses Türkiye jürisi ve Yemekteyiz yarışmasının sunucusu ünlü şarkıcısı Seda Sayan, TV8 ekranlarında yayımlanan Eser Yenenler talk show programına oğlu Oğulcan Engin ile konuk oldular. Oğulcan'ın yeni ilişkisi hakkında yorumda bulunan Sayan, Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini söyledi.
"Oğulcan'ın hayatındaki hiç kimseyi kıskanmadım": Eser Yenenler talk show programına konuk olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu. Seda Sayan, Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nu çok yakıştırdığını söyledi.
Seda Sayan, Oğulcan Engin'in yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini söyledi. Seda Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem 'Aa ne kadar iyi kız, evlensene' falan diyorum. Ezgi de çok güzel bir kız, oğlumla çok yakışıyorlar" dedi.
"Evlilik tavsiyesi verdi": Seda Sayan, linç köşesinde de sosyal medyada paylaşılan esprili mesajlara bir hayli güldü. "TV8'i ne zaman açsam karşıma Seda Sayan çıkıyor, ne yaptınız siz" diye yazan bir mesaja ünlü şarkıcı çok güldü ve "Aga her yerde ben varım bee" diye konuştu.