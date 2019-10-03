Seda Sayan O Ses Türkiye'de giydiği kıyafetle olay yarattı derin yırtmacı 'yok artık' dedirtti
Yeni sezonda Yemekteyiz'in de sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan O Ses Türkiye'nin çekimlerinde giydiği bir kıyafetle ağızları açık bıraktı.
56 yaşında olmasına rağmen hem konserlerinde hem de sunuculuğunu üstlendiği yarışmalarda giydiği kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, bir elbisesiyle daha gündeme geldi. O Ses Türkiye'nin set arasında paylaşılan bir fotoğrafta, Seda Sayan'ın kıyafeti olay yarattı.
Programın resmi hesabından paylaşılan bir fotoğrafı kendi Instagram'ında da yayınlayan Seda Sayan, takipçileri tarafından hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu. Çoğu kişi, 56 yaşındaki Sayan'ın 33 yaşındaki Hadise'ye taş çıkarttığını söyledi.
Jüri değişti deniyordu: 5 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanan O Ses Türkiye, yine Tv8 ekranlarında olacak. Programın geçtiğimiz yılki jürileri ise değişmedi.
Seda Sayan kimdir?
30 Aralık 1961 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Pek çok kişi bilmese de gerçek ismi Aysel Gürsaçer’dir.