Seda Sayan O Ses Türkiye'de giydiği kıyafetle olay yarattı derin yırtmacı 'yok artık' dedirtti

56 yaşında olmasına rağmen hem konserlerinde hem de sunuculuğunu üstlendiği yarışmalarda giydiği kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, bir elbisesiyle daha gündeme geldi. O Ses Türkiye'nin set arasında paylaşılan bir fotoğrafta, Seda Sayan'ın kıyafeti olay yarattı.