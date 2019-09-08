Seda Sayan mini elbisesi ve fiziğiyle hayran bıraktı övgü yağmuruna tutuldu
Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile görenleri kendine hayran bıraktı.
TV8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz'i sunmaya başlayan ünlü şarkıcı Seda Sayan, yaza damgasını vuran 'Son Sözüm' şarkısıyla konserden konsere koşarken mini elbisesi ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekti.
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Watergarden İstanbul'da sevenleri ile buluşan Seda Sayan, sahneye mini elbisesi ve fiziğiyle sahneye damga vurdu. 56 yaşındaki şarkıcı takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.
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Sayan'ın sevenleri, sosyal medya hesaplarından ''Taşıyor helal olsun, 10 yıldır 56 yaşında maşallah, çok hoş, çok yakışmış'' gibi yorumlar yaparak iltifata boğdular.
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Öte yandan Seda Sayan'ın sol olarak olay bir aşk dedikodusuna karışınca Sayan, hemen iddialara cevap vermişti.
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