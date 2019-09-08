Seda Sayan mini elbisesi ve fiziğiyle hayran bıraktı övgü yağmuruna tutuldu

Sayan'ın sevenleri, sosyal medya hesaplarından ''Taşıyor helal olsun, 10 yıldır 56 yaşında maşallah, çok hoş, çok yakışmış'' gibi yorumlar yaparak iltifata boğdular.

İşte Seda Sayan'ın o kıyafetle konserinden anlar