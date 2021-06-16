Seda Sayan Mehmet Ali Erbil tecavüz ve Seren Serengil tape iddialarına hukuk ne diyor?
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasındaki tecavüz iddiaları ile başlayan tartışma magazin dünyasını ve sosyal medyayı karıştırdı. İnstagramdaki 'hukuk ne der' adlı sayfada yer alan bilgilere göre, bu isimlerin ortaya attıkları iddialar yasalar karşısında hukuki bir boyuta taşınabilir? İşte detaylar...
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arasındaki sular durulmuyor. Magazin dünyasının iki sıkı dostu, son günlerde birbirleriyle ilgili yaptıkları paylaşımlarla adesta düşman oldular birbirleri hakkında gündemin akışını değiştiren bomba niteliğinde paylaşımlar yaptılar. Seren Serengil, Lerzan Mutlu, Bircan Bali gibi pek çok magazin yorumcusu da bu tartışmalara görüşleriyle dahil oldu. Hatta ünlü magazin yorumcusu Seren Serengil, bu tartışmada tarafını Mehmet Ali Erbil'den yana seçerek, 'Seda Sayan'a ait elinde tapeler olduğunu' iddia ederek tartışmayı apayrı bir boyuta taşıdı. Peki bu iddiaların hukuki yaptırımları olabilir mi?
Peki hukuk buna ne diyor?
Yıllar öncesine dayanan ve birbirlerine dair sırlar gizlediklerini ifade eden bu isimlerin sakladıklarını iddia ettikleri bu konuların hukuki boyutu ne?
İnstagram'da bir avukatın yönettiği belirtilen 'Hukuk ne der' adlı hukuki bilgi platformu, bu iddiaları ele alarak inceledi.
Seda Sayan suç mu işledi?
Sayfada yapılan paylaşımda, bu magazinel olayda Seda Sayan'ın, Mehmet Ali Erbil hakkında ortaya attığı 'evinde çalışan kadın hizmetçiye tecavüz ettiği ve akabinde bu sebepten dolayı boşandığına" ilişkin iddianın hukuki boyutuna ilişkin, "suçu bilip de gizlemenin suç olup olmadığının" takipçiler tarafından sorulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: