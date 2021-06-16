Seda Sayan Mehmet Ali Erbil tecavüz ve Seren Serengil tape iddialarına hukuk ne diyor?

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arasındaki sular durulmuyor. Magazin dünyasının iki sıkı dostu, son günlerde birbirleriyle ilgili yaptıkları paylaşımlarla adesta düşman oldular birbirleri hakkında gündemin akışını değiştiren bomba niteliğinde paylaşımlar yaptılar. Seren Serengil, Lerzan Mutlu, Bircan Bali gibi pek çok magazin yorumcusu da bu tartışmalara görüşleriyle dahil oldu. Hatta ünlü magazin yorumcusu Seren Serengil, bu tartışmada tarafını Mehmet Ali Erbil'den yana seçerek, 'Seda Sayan'a ait elinde tapeler olduğunu' iddia ederek tartışmayı apayrı bir boyuta taşıdı. Peki bu iddiaların hukuki yaptırımları olabilir mi?