Seda Sayan Mehmet Ali Erbil olayında geri adım: Tecavüz değil aldatma, iftira değil....
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasındaki söz düellosu tecavüz iddia'sına taşınınca olanlar oldu ve iki ünlü birbirine girmesinin hemen ardından barışma kararlarını açıkladılar. Erbil'den gelen ilk zeytin dalı mesajının ardından Seda Sayan da bugün İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, Erbil'in kendisine yaptığı hakaretler sonrası 'aldatma' vakasını 'tecavüz' olarak yanlış söylediğini, iftira atmadığını ancak yanlış kelimelerle kendini ifade ettiğini yazdı.
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil cephesinde sular durulmuyor. Eski dostlar düşman oluyor derken, kavgalarının ve yenilir yutulur cinsten olmayan karşılıklı iddialarının üzerinden her iki isim de kısa sürede barışarak hem hayranlarını hem de magazin camiasını şaşırttı. MEhmet Ali Erbil'den gelen barışma adımını reddetmeyen Sayan'dan da bugün, sosyal medya hesabından bir açıklama geldi.
İşte Sayan'ın İnstagram hesabından yaptığı o açıklama:
"Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra, öfkeyle, ayrılık sebbei olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. Kamuoyunun bilgisine. İftira değil yanlış açıklama oldu."
"Girmeyin aralarına"
Seda Sayan'ın , eski dostu Mehmet Ali Erbil ile aralarına kimsenin girmemesi gerektiğine ilişkin yapılan bir paylaşıma hikayesinde yer vermesi ise dikkat çekti.
İlk adım Mehmet Ali Erbil'den...
Mehmet Ali Erbil kavganın üzerinden 24 saat geçmeden, kendisine 'tecavüz' iddialarında bulunan Sayan'a barış çubuğu uzatarak bu satırları yazmıştı.