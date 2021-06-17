Seda Sayan Mehmet Ali Erbil olayında geri adım: Tecavüz değil aldatma, iftira değil....

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil cephesinde sular durulmuyor. Eski dostlar düşman oluyor derken, kavgalarının ve yenilir yutulur cinsten olmayan karşılıklı iddialarının üzerinden her iki isim de kısa sürede barışarak hem hayranlarını hem de magazin camiasını şaşırttı. MEhmet Ali Erbil'den gelen barışma adımını reddetmeyen Sayan'dan da bugün, sosyal medya hesabından bir açıklama geldi.