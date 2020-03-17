Seda Sayan Koronavirüs tedbiri için sokağa çıkma yasağı gelmeli deyip paylaştı
Seda Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan Coronavirus tedbiri için sokağa çıkma yasağı gelmesini istedi. Sayan'ın Instagram paylaşımı Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girmesine neden oldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla herkes tedirgin oldu. Salgının ortaya çıkmasıyla önlemler alınmaya başlandı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Koronavirüs tedbirlerine dair yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı. Bu simlerden biri de Seda Sayan oldu.
Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı 'evdekal' çağrısıyla 'Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değil diyerek şunları yazdı:
''İvedi olarak sokağa çıkma yasağı gelmeli.. Faturalar, kira ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz vb tüm ödemeler durdurulmalı. Geliri olmayan insanların yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı..''
''Şirketlerin, esnafın batmaması için gerekli destekler verilmeli.. Bu zor günlerde istiklal mücadelemizde olduğu gibi tartışmaları, kavgaları bir kenara bırakıp, devler millet kol kola tek yumruk olup, tedbirimizi alıp bunun da üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle.''