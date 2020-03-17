Seda Sayan Koronavirüs tedbiri için sokağa çıkma yasağı gelmeli deyip paylaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla herkes tedirgin oldu. Salgının ortaya çıkmasıyla önlemler alınmaya başlandı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Koronavirüs tedbirlerine dair yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı. Bu simlerden biri de Seda Sayan oldu.