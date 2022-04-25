Seda Sayan evlendi 7. eşi Çağlar Ökten ile Prag planları suya düştü işte nikahtan kareler

Prag'da mayıs ayının başında evleneceklerini açıklayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinde sürpriz bir hamle geldi ve çift nikahlarını kıydı. 59 yaşındaki Seda Sayan 35 yaşındali vokalisti Çağlar Ökten'e 'evet' dedi. Böylece Seda Sayan 7. kez evlenmiş oldu.