Seda Sayan evlendi 7. eşi Çağlar Ökten ile Prag planları suya düştü işte nikahtan kareler
59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşındaki vokalisti Çağlar Ökten ile dün akşam sürpriz bir şekilde evlendi. Mayıs ayında Prag'da yapılması beklenen nikah vize işlemlerinden dolayı aksadı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bir otelde kıyılan nikahlarına sadece en yakınları katıldı.
Prag'da mayıs ayının başında evleneceklerini açıklayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinde sürpriz bir hamle geldi ve çift nikahlarını kıydı. 59 yaşındaki Seda Sayan 35 yaşındali vokalisti Çağlar Ökten'e 'evet' dedi. Böylece Seda Sayan 7. kez evlenmiş oldu.
Seda Sayan ve Çağlar Ökten dün akşam Swiss Otel The Bosphourus ‘da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu‘nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendiler...
Çiftin, Mayıs ayında Prag‘da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan‘ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul‘da gerçekleşti… Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.
Seda Sayan‘ın, Nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.