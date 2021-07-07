Seda Sayan estetiği yaptıran Serap Paköz'ü kızdırdılar: Beleşçi değilim!
Geçtiğimiz günlerde 'Benim Seda Sayan'dan neyim eksik' diyerek, ünlü şarkıcının doktoruna giden ve 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, 'beleşçi' yorumlarıyla çileden çıktı.
Estetikli fotoğraflarını paylaşmasıyla sosyal medyanın dilinden kurtulamayan ünlü sunucu Serap Paköz, bir sosyal medya kullanıcısının, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." yorumu karşısında çileden çıktı. Paköz, "Ben beleşçi değilim!" diyerek, sitem etti
Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" ifadelerini kullanmıştı.
Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.
"Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..."
Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını anlatıp doktoruna teşekkür eden Serap Paköz'e, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." şeklinde yorum yapıldı.