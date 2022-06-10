Seda Sayan eski eşine yorum yazdı 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanma krizi çıktı!
Sabahların Sultanı programıyla gönüllere taht kuran, şarkıcı Seda Sayan aşk hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor! Geçtiğimiz nisan ayında programın solisti Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünya evine giren Sayan, eski sevgilisi ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımına yorum yaptı! Ortalık karıştı!
Sabahların Sultanı programıyla gönüllere taht kuran, şarkıcı Seda Sayan aşk hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor! Geçtiğimiz nisan ayında programın solisti Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünya evine giren Sayan, eski sevgilisi ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımına yorum yaptı! Ortalık karıştı!
Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile dünya evine giren Seda Sayan, eski sevgilisi Mahsun Kırmızıgül'ün bir fotoğrafına yorum yaptı. Şarkıcı Seda Sayan'ın bu hareketinin ardından ayrılık dedikoduları beraberinde geldi. Çift ayrılık dedikodularına karşı sessizliğini korudu. İşte tüm detaylar...
Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti..
Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
Ekibin vize sıkıntısı yüzünden nikah İstanbul'da..
Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünd
en İstanbul'da gerçekleşmişti.