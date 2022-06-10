Seda Sayan eski eşine yorum yazdı 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanma krizi çıktı!

Sabahların Sultanı programıyla gönüllere taht kuran, şarkıcı Seda Sayan aşk hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor! Geçtiğimiz nisan ayında programın solisti Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünya evine giren Sayan, eski sevgilisi ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımına yorum yaptı! Ortalık karıştı!