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Seda Sayan eski eşine yorum yazdı 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanma krizi çıktı!

Seda Sayan eski eşine yorum yazdı 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanma krizi çıktı!

Sabahların Sultanı programıyla gönüllere taht kuran, şarkıcı Seda Sayan aşk hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor! Geçtiğimiz nisan ayında programın solisti Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünya evine giren Sayan, eski sevgilisi ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımına yorum yaptı! Ortalık karıştı!

Seda Sayan eski eşine yorum yazdı 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanma krizi çıktı!

Sabahların Sultanı programıyla gönüllere taht kuran, şarkıcı Seda Sayan aşk hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor! Geçtiğimiz nisan ayında programın solisti Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünya evine giren Sayan, eski sevgilisi ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımına yorum yaptı! Ortalık karıştı!

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Seda Sayan eski eşine yorum yazdı 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanma krizi çıktı!

Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile dünya evine giren Seda Sayan, eski sevgilisi Mahsun Kırmızıgül'ün bir fotoğrafına yorum yaptı. Şarkıcı Seda Sayan'ın bu hareketinin ardından ayrılık dedikoduları beraberinde geldi. Çift ayrılık dedikodularına karşı sessizliğini korudu. İşte tüm detaylar...

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Seda Sayan eski eşine yorum yazdı 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanma krizi çıktı!

Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.. 

 Seda Sayan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti. 

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Seda Sayan eski eşine yorum yazdı 7. eşi Çağlar Ökten'le boşanma krizi çıktı!

Ekibin vize sıkıntısı yüzünden nikah İstanbul'da..

Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan nikâh töreni, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünd

en İstanbul'da gerçekleşmişti.

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