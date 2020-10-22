Seda Sayan çorapları yüzünden eleştirilmişti başına resmen talih kuşu kondu

"Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim.''