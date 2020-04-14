Seda Bakan Hadise'nin şarkısında bornozla dans etti Instagram'ı salladı
Seda Bakan, Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısında bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. İzleyen takipçileri, beğeni yağmuruna tuttu.
Şu günlerde kızı Leyla'yı büyüten Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini eğlendirmeye de devam ediyor. Güzel oyuncu, bugün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkı eşliğinde üzerinde bornoz ile dans eden oyuncu, takipçilerini bir hayli eğlendirdi.
Seda Bakan, "Hafta başına Hadise'ciğimin Sıfır Tolerans parçasıyla başlıyorum, ah eski günler" diye yazdı. Karantinada 30 günü geride bırakan Seda Bakan, zaman zaman ev hallerini de paylaşıyor.
Peki, Seda Bakan kimdir?
Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de doğmuştur. Anne tarafı Selanik'li, baba tarafı Saraybosna'lı'dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı.