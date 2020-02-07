Seda Akgül'ün Hakan Ural ifşaları olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül ve Hakan Ural arasında sular durulmuyor. Seda Akgül, Hakan Ural'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edip bir de ifşa etti, ortalık fena karıştı.
Kanal D'de yayımlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında Hakan Ural ile beraber sunuculuk yapan Seda Akgül, programdan ayrılır ayrılmaz zehir zemberek açıklamalara imza attı. Partneri Hakan Ural'ı suçlayarak ithamlarda bulunan Akgül'ün açıklamalarının ardından Ural da zehir zemberek sözlerle iddialara yanıt verdi.
Hakan Ural, Seda Akgül'e verdiği cevapta "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.
Hakan Ural'ın bu açıklaması Seda Akgül'ü çıldırttı. Akgül, Ural'ın geçmişine dair bazı haberleri alıntılayarak sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı ve şunları söyledi:
"Türk örf ve ahlakını bize kim öğretiyor! Açık kaynaklardan alınmış, herkesin ulaşabileceği, yayın yasağı olmayan medya unsurlarıdır. Devamı bendedir!''