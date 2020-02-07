Seda Akgül'ün Hakan Ural ifşaları olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

Hakan Ural, Seda Akgül'e verdiği cevapta "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.