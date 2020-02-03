Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta'dan neden ayrıldı Hakan Ural ifşası olay!
Kanal D ekranlarında haftaiçi her sabah yayınlanan Neler Oluyor Hayatta sunucularından biri olan Seda Akgül ayrıldığını duyurdu. Sosyal medyadan ayrılık açıklaması yapan Seda Akgün yapımcısı ve partneri Hakan Ural hakkında olay ifadeler kullandı. Peki Seda Akgül yerine kim geldi?
Seda Akgül Kanal D ekranlarında yayınlanan Hakan Ural ile sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı. Ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Seda Akgül yapımcısı ve partneri Hakan Ural hakkında bomba açıklamalar yaptı. Peki Seda Akgül neden Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı, yerine gelen Nur Tuğba Namlı kimdir?
Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldığını bu sözlerle açıkladı..
Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya’nın patronu Uygar Ataş’ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır.Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır .
Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrubemdir.. Herşeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir..Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen... Kendi tecrube, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum...