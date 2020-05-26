Seda Akgül bayram mesajlarına isyan etti 'Benim popomdan size ne' dedi!

"Meşhur olduğumda 103 kiloydum": Ben başarılı olup tanındığımda tam 103 kiloydum. Ondan sonra zayıfladım. İki ay anne baba evinde oturursan tabii ki tombişlersin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Oğlunuza mı alacaksınız beni? Benim popomdan bacağımdan size ne!" diyerek isyan etti.