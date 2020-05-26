Seda Akgül bayram mesajlarına isyan etti 'Benim popomdan size ne' dedi!
Söylemezsem Olmaz eski sunucusu Seda Akgül, kendisine gelen estetik yorumlarına ise çileden çıkıp "Ben popomla mı meşhur oldum" diyerek isyan etti.
Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz'ın eski sunucusu Ece Erken'in yerine gelen Seda Akgül, daha sonra aldığı kararla programdan ayrıldığını duyurdu. Ara ara yaptığı çıkışlarla, sözleriyle gündeme gelen ünlü sunucu, paylaştığı bir video ile resmen isyan etti.
"Popomla mı meşhur oldum?": Seda Akgül, yayımladığı bayram mesajında bazı takipçilerinin yorumlarına oldukça sinirlendi. Gelen yorumlara kızan Akgül, "Anam silikon yaptırmadığım mı kaldı, yok estetik yaptırmadığım mı kaldı? Yok saçın güzel yok saçın çirkin! İyi bayramlar demişim sadece... Acayip bir toplum oldunuz. Konuşunca da 'delirdin' deniliyor. Kardeşim ben popomla, bacağımla mı meşhur oldum?
"Meşhur olduğumda 103 kiloydum": Ben başarılı olup tanındığımda tam 103 kiloydum. Ondan sonra zayıfladım. İki ay anne baba evinde oturursan tabii ki tombişlersin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Oğlunuza mı alacaksınız beni? Benim popomdan bacağımdan size ne!" diyerek isyan etti.
"Koronadan ölmek istiyorum": Sunucu Seda Akgül, son olarak bayram nedeniyle alınan korona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına sosyal medyadan paylaştığı bir video ile isyan etmiş, karşı çıkmıştı. Akgül, "Seda Akgül, dün akşam açıklanan dört günlük sokağa çıkma yasağını duyunca isyan etti. Ünlü sunucu, "Koronadan ölmeyi tercih ediyorum" dedi.