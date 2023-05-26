Seçime iki gün kaldı! İstanbul’un cadde ve meydanlarında afiş yarışı devam ediyor!
Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerine az bir süre kala İstanbul’da seçim atmosferi hız kazandı. İstanbul'da birçok cadde, meydan otobüs ve metrobüs duraklarında seçim afişlerine rastlamak mümkün.
Türkiye tarihinde ilk kez seçmenler Cumhurbaşkanlığı 2.tur için sandık başına gidiyor. Seçime az bir süre kala İstanbul’un tüm meydanlarında ve caddelerinde seçim afişleri göze çarpıyor.
İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
Seçim atmosferiyle hareketlenmeye başlayan sokak ve caddelerde adayların afişlerini her yerde görmek mümkün.
Adayların seçim afiş sloganları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerinde ‘Doğru Zaman Doğru Adam’ sloganı yazılarak Türkiye Yüzyılına vurgu yapılırken Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim afişlerinde ise milliyetçi söylemler öne çıkıyor.