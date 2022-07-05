Seçimde DSP'nin adayına hiç oy çıkmadı! Peki kendi oyu nereye gitti?

Oy sayımı sonrası Namık Kaya'nın kendisine o yatmadığını ortaya çıkması sonrası akıllara Züğürt Ağa filmindeki bir sahneye getirdi.

(Filmde seçime giren Züğürt Ağa (Şener Şen) sadece 1 oy almıştı ancak etrafındakiler, Ağa'ya oy verdiğini söylemişti. Bunun üzerine Züğürt Ağa "eğer siz bana oy verdiyseniz benim oyum nereye gitti" diye bir replikle hafızalara kazınmıştı)