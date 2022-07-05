Seçimde DSP'nin adayına hiç oy çıkmadı! Peki kendi oyu nereye gitti?
Çankırı'nın yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde DSP'nin adayı Namık Kaya'ya hiç oyun çıkmaması Züğürt Ağa filmini anımsattı.
Çankırı'da 8 yıl aradan sonra yeniden belde ünvanı kazanan Dodurga'da belediye başkanı seçimi yapıldı. Seçimde en dikkat çeken olay ise DSP adayı Namık Kaya'nın sıfır oy alması oldu.
Oy sayımı sonrası Namık Kaya'nın kendisine o yatmadığını ortaya çıkması sonrası akıllara Züğürt Ağa filmindeki bir sahneye getirdi.
(Filmde seçime giren Züğürt Ağa (Şener Şen) sadece 1 oy almıştı ancak etrafındakiler, Ağa'ya oy verdiğini söylemişti. Bunun üzerine Züğürt Ağa "eğer siz bana oy verdiyseniz benim oyum nereye gitti" diye bir replikle hafızalara kazınmıştı)
Dodurga'daki 1.411 vatandaşın katıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yüzde 87,02 ile ezici bir oranla galip geldi.
AK Parti'nin adayı yüzde 87,02 ile galip geldi
1.411 vatandaşın katıldığı seçimde AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yüzde 87,02 ile ezici bir oranla galip geldi.