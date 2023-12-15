Seçim süreci kıvama gelmeye başladı

AK Parti teşkilatları seçim kampanyası için çalışmalara başladı. Sistemin işlemesi için her şey hazır, sadece start bekliyor.

CHP’de ittifak arayışları sürerken, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel birlikte parti başkanlığını yürütüp seçim sürecini tamama erdirme telaşında. Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nu destekleyen başkanların tasfiye edilmesi, tasviye edilenlerin yerlerine Ekrem İmamoğlu’nun destekçilerinin mi, yoksa Özgür Özel’in insiyatif kullanacağı isimlerin yer alması konusunda karışıklık var.

İYİ Partide Akşener’in “İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz” ifadesinden sonra…

Ankara ilçe başkanlarından 25’i ile bir araya gelinmiş, başkanların 21’i ittifak/işbirliği konusunda olumlu görüş beyan etmişti.

İstanbul’da da 39 ilçe başkanının 19’u ittifak olmalı derken, 13’ü ittifak yapılmaması konusunda kararlı. İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, meclis üyesi Ali Kıdık’ da ittifakçı. İYİ Partide 81 il başkanının 60’ı ittifak derken, 21 il başkanı “özü başımıza” dedi.

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları başladı. İki cephede çalışılıyor.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi,

Seçim kampanyası için hazırlıklara başlanması.

Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylıkları için isimlerin belirlenmesi.

Aralık ayında aday belirleme çalışması devam edecek. Ocakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinin açıklanacağı aynı zamanda aday tanıtımının yapılacağı bir lansman yapılacak. Hatta öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapılmış. Bu sunumların hazırlanması ve kampanya sürecinin yönetilmesi ciddi bir birikim ve donanım gerektirir.

Teşkilat Başkanı, Seçim İşleri Başkanı, Medya Tanıtım Başkanı başta olmak üzere tüm başkanlıklar ve birimler start bekliyor. Koordinasyon içerisinde, uyumlu ve birbirine destek sağlayan büyükçe bir ekip ve ekibin lideri ise seçim kazanma şampiyonu Erdoğan.

Muhalefet kanadı seçim kampanyasını Erdoğan yericiliği üzerinden yapacak.

Erdoğan’ı yermek;

Alt yapı sorununu,

Trafik sorununu,

Deprem karşısında alınmayan tedbirler sorununu,

Yeşil alan sorununu çözecek mi?

Ekrem İmamoğlu 5 yıldır İstanbul’un Belediye Başkanı, mega kentin yöneticisi.

İstanbul’a kazandırdığı hizmetleri,

İstanbul’da çözüme ulaştırdığı sorunları,

İstanbullulara kazandırdığı yaşam kalitesiyle seçmenin karşısına çıkınca oy alabilecek mi?

AK Partide heyecanını, enerjisini kaybeden başkan hemen değiştiriliyor.

Başarılı isimlerle yola devam ediliyor.

Dinamizm partinin beslenme alanı.

Şehirlerin ruhlarına uygun çalışmaların öncesinde yapılan çalıştayla ortaya konulması teşkilatçılık ve belediyecilik açısından zirvedir.

CHP’den İzmir’de terlik koysak kazanırız,

Şişli’de bidon kapağını aday göstersek fark atarız gibi yanlış bir anlayış var.

Vatandaş çantada teklik değil, hizmet bekliyor. Belediyeler yeterince hizmet üretmiyor.

O nedenle iller, ilçeler kaybediyor.

İktidara oy versin ya da vermesin, halkın tamamını kucaklayan, kutuplaştırmayan ve yaşam kalitesini yükselten bir bakış açısıyla yol almalı AK Parti ve CHP.

Belediye başkan adayları, şehirleri tarafından, ilçeleri tarafından desteklenirse seçimin yarısı kazanılmış olur.

O nedenle aday önemli. Kiminle yol yürünür,

Kiminle kazanılır ona bakmak lazım, genel başkan etrafında pervane olanlara değil.