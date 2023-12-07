Seçil Erzan'ın sildiği mesajlar yasak aşk üçgeni ifşa oldu! Eyvah; Candaş, Nuri’yi öğrenmiş!
Futbol dünyasını milyonlarca dolar dolandırmak suçundan cezaevinde bulunan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, evli işadamı Nuri Köşkdere ile yasak aşk yaşarken, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la nişanlandığı ortaya çıktı. Seçim Erzan'ın sildiği mesajlar yasak aşk üçgenini ifşa etti.
Fatih Terim dahil birçok ünlü futbolcu ve işadamını Ponzi sistemiyle milyonlarca dolar dolandırmak suçundan tutuklu olan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, aşk üçgeni sildiği mesajların geri getirilmesiyle ifşa oldu. Erzan'ın, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol ile nişanlı olduğu dönemde AK Partili belediye meclis üyesi Nuri Köşkedere ile de yasak aşkına devam ettiği ortaya çıktı. Erzan'ın, "Eyvah, Candaş, Nuri'yi öğrenmiş" diye yazdığı görüldü.
10Haber'in haberine göre, cezaevinde bulunan Seçil Erzan’ın telefonundaki silinmiş mesajları ortaya çıktı. Davanın bir diğer sanığı Nazlı Can’la 23 Mart 2023 tarihinde yaptığı mesajlaşma ise dikkat çekti. Seçil Erzan, kurduğu aşk üçgeninin ifşa olduğunu itiraf etmiş.
Nazlı Can, Seçil Erzan’a “Seni aramıyor seni sormuyorsam bu senden vazgeçtiğimden değildir” mesajını attı. Bunun üzerine Seçil Erzan’ın, Nazlı Can’a teşekkür emojisi attığı görüldü.
Nazlı Can’ın ‘İyi misin?’ sorusuna Seçil Erzan “Değilim” cevabını verdi. Bunun üzerine Nazlı Can “Kuran var bitsin arayacağım seni” dedi.