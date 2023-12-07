Seçil Erzan'ın sildiği mesajlar yasak aşk üçgeni ifşa oldu! Eyvah; Candaş, Nuri’yi öğrenmiş!

Fatih Terim dahil birçok ünlü futbolcu ve işadamını Ponzi sistemiyle milyonlarca dolar dolandırmak suçundan tutuklu olan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, aşk üçgeni sildiği mesajların geri getirilmesiyle ifşa oldu. Erzan'ın, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol ile nişanlı olduğu dönemde AK Partili belediye meclis üyesi Nuri Köşkedere ile de yasak aşkına devam ettiği ortaya çıktı. Erzan'ın, "Eyvah, Candaş, Nuri'yi öğrenmiş" diye yazdığı görüldü.