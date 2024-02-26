Seçil Erzan’ın Google geçmişinde dikkat çeken sorular ortaya çıktı
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan ile çantacısı olarak bilinen Ali Yörük ve Atilla Yörük’ün cep telefonu incelemesine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Dava dosyasına giren raporda, Seçil Erzan’ın Google arama geçmişine yer verildi. Rapora göre Erzan, “Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023” ve “Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?” gibi aramalar yaptı.
Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen, 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına, sanıklar Seçil Erzan, Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu eklendi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına gelen raporda, sanıklar Seçil Erzan, Ali ve Atilla Yörük’ün mesaj kayıtlarına yer verildi.
Raporda, 15 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasında sanık Erzan’ın internet aramalarında, “Hangi ilaç öldürür?”, “Türkiye’ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023”, “İsviçre suçlu iadesi”, “Suçlu iade etmeyen ülkeler”, “İntihar çeşitleri”, “Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?”, “Nasıl intihar edilir?”, “Kendini asma”, “Fare zehri insana zarar verir mi?” ve “Bilekleri kesmek” ifadeleriyle aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.
Erzan’ın telefonundaki pek çok fotoğrafın silindiğinin tespit edildiği aktarılan raporda, elde edilebilen fotoğraflarda ise sanığın kişisel ajandasında bazı müştekiler ile “hoca” ve “F.T.” isminin yazılı olduğu kişilere ilişkin yaptığı ödeme kayıtları ve senetlerin bulunduğu fotoğraflara, 7 Nisan 2023'te müşteki Volkan Bahçekapılı ile sanık Erzan arasında gerçekleşen konuşmaların devamında Bahçekapılı’nın Erzan'a “Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum.” mesajına da yer verildi.
Raporda, Ali Yörük ve Atilla Yörük’ün 9 Nisan 2023’ten itibaren telefonlarını kullanmaya başladıklarının belirlendiği, sanıkların telefon değiştirme ya da sıfırlama işlemlerini anlaşıp birlikte yapmış olabileceklerinin tespit edildiği değerlendirildi.
Sanıkların telefonlarında 9 Nisan 2023’ten öncesine ait çok az sayıda veri olduğu bildirilen raporda, Atilla Yörük'ün 3 kişiye “Telefonu değiştirdim.” mesajını gönderdiğine işaret edildi.