Şebnem Şirin cinayetinde korkunç detaylar! Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış

Cinayeti not almış

Alınan kan örneğine göre 0.10 promil alkollü olduğu ancak uyuşturucuya rastlanılmadığı belirlenen Furkan Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda yapılan incelemede, notlar kısmında, "Sevdiklerim haklarını helal etsinler. Asla kötü niyetli bir şey yapmadım. Annem ve kardeşim bensiz başarırsınız. Sevdiğim kız Şebnem şu anda yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Hakkınızı helal edin. Ben zaten bu hayatta bir boşluktum. Zamanla siz de alışırsınız. Bu hikayenin sonuna yetişebilirsen beni bu duruma sokan İsmail. Hadi eyvallah" yazılı olduğu da iddianamede yer aldı.

