Sead Kolasinac'in eşi Bella Kolasinac'a gözaltı

Kolasinac'ın sözcüsü olayla ilgili bir yanlış anlama olduğunu ifade etti ve "Şok tabancası halen paket halinde ve şarjı yok. Bella, tabancayı ülke dışına çıkarabilme konusunda attığı mailleri ispat etti. Tabancanın yasal olmadığına yönelik yanıt geldiğinde de uçaktaydı ve telefonu kapalıydı. Havayolu şirketi de İngiltere'ye girmeden önce gümrük yetkilileri tarafından da şok tabancası olduğu yönünde bilgilendirilmişti" dedi.