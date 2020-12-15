Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 5! Sular çekilince ev kalıntıları ortaya çıktı

Ev kalıntıları ortaya çıktı: Suların çekilmesi ile birlikte haritalarda mavi olarak görülen baraj alanın adeta çöle döndüğü görüldü. Diğer taraftan suların çekilmesi ile daha önce sular altında kaldığı değerlendirilen bazı ev kalıntıları da ortaya çıktı.