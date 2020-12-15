Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 5! Sular çekilince ev kalıntıları ortaya çıktı
İSTANBUL'daki Sazlıdere Barajı'nda suların yüzlerce metre çekilmesiyle korkutan görüntüler ortaya çıktı. Kuraklık endişesi bu görüntülerle daha da arttı. Barajın doluluk oranı şaşkına çevirdi.
İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 21 seviyesine kadar indi.
Oran ürkütüyor: Sazlıdere Barajı’nın son yıllarına bakıldığında ise en düşük doluluk oranının 14 Aralık 2008 yılında yüzde 17.07 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 5 olarak kayda geçti.
Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.
Ev kalıntıları ortaya çıktı: Suların çekilmesi ile birlikte haritalarda mavi olarak görülen baraj alanın adeta çöle döndüğü görüldü. Diğer taraftan suların çekilmesi ile daha önce sular altında kaldığı değerlendirilen bazı ev kalıntıları da ortaya çıktı.