Şaziye İvegin Üner kimdir Survivor Şaziye evli mi eşi Muratcan Üner kimdir?

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de Milli Basketbolcu Şaziye İvegin Üner oldu. Küçük yaşta basketbola gönül veren ve babası gibi basketbolcu olma aşkıyla yanan Şaziye İvegin Üner Türk Milli basketbolcusu. 38 yaşında olan Şaziye İvegin Üner Muratcan Üner ile evli.