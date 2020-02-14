Şaziye İvegin Üner kimdir Survivor Şaziye evli mi eşi Muratcan Üner kimdir?
Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Basketbolcu kızı olan ve küçük yaşta basketbola gönül veren Şaziye İvegin Üner Türk Milli Basketbolcumuz. İstanbul Üniversitesi BGD kadrosunda yer alan Şaziye İvegin Üner 38 yaşında ve Mertcan Üner ile evli. Peki Şaziye İvegin Üner'in eşi kim, ne iş yapıyor?
Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de Milli Basketbolcu Şaziye İvegin Üner oldu. Küçük yaşta basketbola gönül veren ve babası gibi basketbolcu olma aşkıyla yanan Şaziye İvegin Üner Türk Milli basketbolcusu. 38 yaşında olan Şaziye İvegin Üner Muratcan Üner ile evli.
Survivor 2020 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Şaziye İvegin Üner 8 Şubat 1982 yılında Adana'da dünyaya geldi. İşte Şaziye İvegin Üner hakkında merak edilenler...
Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular.
22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu