Sayın Özgür Özel'e de hak vermek gerek.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yemekte…

CHP Genel Başkanı Özel oldukça tarafgir bir bakışla, gözleriyle kimin yanında olduğunu ifade etti.

Bakışında zafer kazanmış, seçim kazanmış lider gururu var.

Ekrem İmamoğlu’nun bakışlarında; burası benim mekânım, ben ne dersem o olur vurgusunu görmek mümkün.

Mansur Yavaş’ın bakışlarında; ben buradayım ama onlar beni dışlıyor, kabul görmüyorum. Yüzüme yansıyan yalandan gülümse ondandır diyen bakışı yakalamak mümkündür.

Özgür Özel’in beden dilindeki ifadesini okursak; elleri iki yana açılmış, önünde ajandası ve kalemi var. “Karar verme gücü bende, sizi aynı masa etrafında topladım. Demek ki ben başarılı bir liderim” ifadesi var.

Ekrem İmamoğlu’nun duruşunda.

Gölgelerin gücü adına güç ben de artık… görüntüsünü yüzünde yakalasak da ellerini birbirine kenetleme hali güvende değilim, stres seviyem yüksek, iç gerginliğimden dolayı ellerime birbirine kenetledim ifadesini görmek mümkündür.

İmamoğlu’nda galibiyete ulaşmış, zafer kazanmış, edasının yanında bir o kadarda stres var. Saç dipleri ve bıyıklarındaki terlerden bu stresi görmek mümkündür.

Günlerdir beklenen 3'lü zirvede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrı ve kararı net.

"Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçimde aday olmayacağım."

Derken

Mansur Yavaş havlu atmadı, siyaseten doğru hamle yaptı.

Böyle bir önseçim;

Siyaseten yanlıştır.

Kuru kuruya inattır.

Siyasi hırs şehvetini durduramamaktır.

Hatadır.

Mansur Yavaş o masada sessizliğiyle tavrını ortaya koymuştur.

Bu sessiz eylem bir anlamda manifestodur.

CHP yıllardır AK Partinin altında ezilendir. İlk defa siyasi üstünlük elde etti. Bu siyasi üstünlüğü, başarıyı doğru yönetemedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve kimin aday gösterileceği Kemal Kılıçdaroğlu döneminden beri tazeliğini koruyor.



Sayın Özgür Özel’in CHP’ne Ekrem İmamoğlu’nun maddi manevi desteğiyle genel başkan seçilmesinden sonra yapağı siyasi hamle

CHP'de iç sorunların çözümü olmalıydı. Bu şekilde CHP toparlanabilirdi. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu bütün gündemlerin önüne geçti. Partilerde siyasi hırs olmalı ancak CHP siyasi hırs aklın önüne geçmiş durumda.

Türkiye'nin en eski partisi artık siyasi akıl üretemiyor.

Yaşanan bu tartışmalar, ana muhalefet partisini yıpratıyor. Çaptan düşürüyor.

Yerel seçimin kazanan partisi olmuşsun

Bu siyasi başarıyı vatandaşa hizmet ederek arttırmak yerine

Parti içi çekişmeyi,

Mücadeleyi,

Huzursuzluğu,

Çifte standarttı

Hızlandıracak hamleler yapmak anlaşılır değildir.



Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçilmesini borçlu olduğu Ekrem İmamoğlu’na "Cumhurbaşkanı adaylığı konusu zamanı geldiğinde konuşulur" diyebilseydi...

Bugün başka bir CHP konuşuluyor olurdu.

Bir diğer konuda sağ parti ve milliyetçi partilerde dava bilinci vardır. Bu bilinçle ve inançla hareket edilir.

Parti ve genel başkan için partililer, belediye başkanları, milletvekilleri hatta bakanlar siyasi anlamda ellerinden gelen maddi manevi desteği verirler.

Fakat vermiş oldukları bu destekten dolayı içinde bulundukları partinin genel başkanını esir alma cesaretini gösteremezler.

Bu durum Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan

Ya da

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli için asla ve kata söz konusu olamaz, düşünülemez, uygulanamaz. Siyasi terbiye bunu gerektirir.

Sayın Özgür Özel'e de hak vermek gerek.

Kendisine genel başkan olması için verilen maddi manevi desteğin diyetini ödüyor.

Partideki siyasi aktörlerden bazıları CHP’nin muhalefet partisi olarak güçlenmesi yerine kendi konumunu güçlendirmeye öncelik veriyor olması da 6 oka ihanettir.