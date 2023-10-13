Savaşın ahlakı olmalı

Önüne geleni öldürmek. Katletmek. Kadın, çocuk dinlemeden. Sivillere saldırmak. Savaş hukukunu bir tarafa bırakmak, yok saymak. Arkasına BM ve ABD’yi almak. Abluka altında tuttuğu Gazze’ye bomba yağdırmak. Yaşam koridoruna izin vermemek. Yaralıları tedavi için hastaneye almamak. Elektriği, suyu kesmek. Kısacası topluca ölün demek…

Katliamın tarafı olmaz. Olmamalı. Katliamın mazereti olamaz. Ölenlerin kimliğine bakılmaz. Dinine bakılmaz.

ERDOĞAN’IN TUTUMU

Erdoğan’ın tutumu :

Filistin ve İsrail’i sivil katliamlara karşı uyarmak.

Filistin ve İsrail’e taaruzun ilk gününden itibaren itidal çağrısı yapmak.

ERDOĞAN başından beri itidalli davranıyor. Erdoğan’ın tek başına itidalli olun demesi yetmiyor. Bu savaş İsrail’in Gazze’de sivil katliamına dönüştü. O nedenle itidal çizgisi ne kadar korunabilir ki?

Ateşkes ilanı için devreye girmek ve arabuluculuk konusunda hazır olduğunu ifade etmek.

Erdoğan gibi, İsrail’de ki sivil katliamlarına ve Gazze’deki insanlık dramına karşı sessiz kalmayacağını ifade eden çok az lider var. ABD ve Avrupa, İsrail’in yanında yer aldığını bağıra bağıra söylerken Erdoğan’ın bu duruşu cesaret örneğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” diye çağrı yaptı.

Erdoğan İsrail’e “Sivil yerleşim yerlerini bombalamak devlet refleksi değildir, örgüt refleksidir. İsrail örgüt gibi davranırsa örgüt gibi muamele göreceğini unutmamalıdır.” dedi.

İsrail, Filistinlilere karşı 75 yıldan beri hep terörist muamelesi yaptı. Kısa bir süreden bu yana Filistin ve İsrail’le normalleşme süreci başlamıştı. Normalleşme sürecinde Erdoğan’ın Netanyahu ile görüşmelerinin etkisi inkar edilemez. Gazze’ye saldırılarla birlikte İsrail gerçek yüzünü bir defa daha tüm dünyaya gösterdi.

Erdoğan Savaşın da bir ahlakı olduğuna, tarafların da buna riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz. İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze’deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden sürekli bombardımana maruz bırakılarak katledilmelerini de asla kabul etmiyoruz” dedi.

İşte tamda bu ifadeler Erdoğan’ın tutumunu gösteriyor.

Yangın yerindeki bu közleri küle döndürmek Türkiye’nin Filistin ve İsrail ile yapıcı tavrıyla, arabulucu haliyle mümkün olabilir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Bir Yahudi olarak da buradayım.” İfadesinin meali her şartta ABD yanınızdadır diye okumak yanlış olmaz. Bu ifade ancak var olan katliamı daha da arttırır. Bu katliama “dur diyecek” çok az dünya lideri var. Onların başında da Erdoğan var.

Netanyahu da “Var gücümüzle devam ediyoruz” yazmış. Altına da bombardıman görüntüsü koymuş. İnsanlıktan nasibini almamış bir paylaşım. Yapmış olduğu paylaşımda kendisi gibi gereksiz…

KARA CUMA OLABİLİR

Yarın Filistin’ de Filistin halkı cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksanın yolunu tutacaktır. Bu duruma İsrail askerlerinin izin vermesi mümkün değil. O nedenle büyük bir çatışma yaşanması muhtemel.

BAHÇELİ İKİ KOLTUK VERDİ

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin Meclisteki ortak grubunda, oturma düzeni konusunda sorun yaşanmış.

“En öne biz oturacağız” demişler. Sorun tam da krize dönüşürken Bilge Lider Devlet Bahçeli devreye girmiş.

MHP grubunun ön sıradaki iki koltuğunu vermiş, krizi çözmüş.

Bilge Lider Genel Başkan Bahçeli’nin...

Kriz yönetme halini... Net duruşunu …Anlamsız polemiklere, krizlere meydan vermeme halini...Ülke menfaati için her şartta fedakârlık yapmasını…Toparlayıcı, birleştirici halini ...

Çok kıymetli buluyorum. Var olsun…

BİR EFSANE SENLE BERABER OLMAK …

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzuncadır Türk rock şarkıcısı ve Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Leventle bir de şarkıcı Mustafa Sandal’la görüşüp onları ikna etmeye çalışmış. Bu ikna çalışmaları başarılı olmamış ki tekrardan şarkıcı ve dansçı Hakan Peker’in kapısını çalmış. Hakan Peker’de sahneden kürsiye doğru yol almış. Akşener’de dünkü grup toplantısında Hakan Peker’i Safranbolu belediye başkan adayı olarak ilan etti.

Oysa ki siyaset tecrübe gerektirir.

Belediye şarkıyla dansla yönetilemez.

Gidişat Akşener’in son seçimlerden sonra “İyi ki seçimi kazanamamışız.” İfadesini bir kez daha tekrar edecek gibi duruyor.

Hakan Peker’in Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak şarkısı dinleyip, Safranbolu’nun meşhur un helvasını birlikte afiyetle yerler.