Savaşçı'nın oyuncusu Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu verdi
30 yaş küçük aşkı Iraz Yıldız ile Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından aşk pozlarını paylaştı.
53 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süre önce 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.
Aracını valeye teslim eden oyuncunun suratı muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini fark edince asılmıştı. Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız, aşk sorularına cevap vermeden uzaklaşmıştı.
Kendisinden 30 yaş küçük olan Yıldız ile birlikte olan Karadağlı, yaş farkını soran muhabire "Kime ne?" diyerek tepki göstermişti.
Karadağlı dün ise sevgilisinin çektiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayarak aşkını ilan etmişti. Sahil kenarında otururken telefonuyla uğraşan Karadağlı'nın o hallerini gören Yıldız, telefonuna sarılmıştı.