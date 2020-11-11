Savaşçı'dan ayrılıp Yasak Elma'ya geçen Berk Oktay ve sevgilisi koronaya yakalandı
Gözde çift olma yolunda ilerleyen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, koronavirüse yakalandı. Çiftin tedavilerine evde devam ediliyor.
FOX TV'nin Savaşçı dizisinden geçtiğimiz günlerde ayrıldığını duyuran Berk Oktay, Yasak Elma dizisine transferiyle konuşuluyordu. Fakat son gelen haber, hayranlarını endişelendirdi. Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, koronavirüs oldu.
Koronavirüs testleri pozitif çıkan çiftten Oktay, yaptığı açıklamada "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.
Karantina süresi dolunca ve testi negatif çıkınca setlere geri dönecek olan Berk Oktay, Yasak Elma'da Çağatay karakterini oynayacak. Oktay'ın dizideki annesini Gülenay Kalkan, babasını da Erdal Özyağcılar canlandıracak.
Yıldız Çağrı Atiksoy: 1 Nisan 1986 tarihinde Karşıyaka İzmir’de dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve daha sonra da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile ilk ekran deneyimi yaşamıştır.