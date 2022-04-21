Savaş bitiyor umudu! Kiev'de barikatlar kaldırılıyor, hayat kademeli olarak normale dönüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın son günlerde özelikle Donbas bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başkent Kiev'e geri dönenlerin sayısı artmaya başladı. Belediye Başkanı Vitaly Kliçko​​​​​​​, ülkede savaş devam ederken Kiev'de kademeli olarak normal hayata dönüldüğünü, aynı zamanda cadde ve sokaklarda daha önce kurulan bazı barikatların genişletildiğini, bazılarının ise kaldırıldığını belirtti.