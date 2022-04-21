Savaş bitiyor umudu! Kiev'de barikatlar kaldırılıyor, hayat kademeli olarak normale dönüyor
RUSYA'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 58 gününde çatımalar Donbas bölgesi ve Mariupol'de yoğunlaşırken, Rus askerinin tamamen çekildiği başkent Kiev'e geri dönenlerin sayısı artmaya başladı. Kiev'de de hayatı normalleştirecek adımlar atılmaya başlandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın son günlerde özelikle Donbas bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başkent Kiev'e geri dönenlerin sayısı artmaya başladı. Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, ülkede savaş devam ederken Kiev'de kademeli olarak normal hayata dönüldüğünü, aynı zamanda cadde ve sokaklarda daha önce kurulan bazı barikatların genişletildiğini, bazılarının ise kaldırıldığını belirtti.
Son bir haftadır siren seslerinin yeniden artmaya başladığı Kiev'de, bir yandan araç trafiğinin artması, sokak ve caddelerde kurulan barikatların genişletilmesi, dış semtlerde ise bazı barikatların kaldırılması dikkati çekiyor.
Başkentteki güvenlik tedbirleri konusunda soruları yanıtlayan Kliçko, araç trafiği nedeniyle bazı barikatların genişletildiğini kaydederek "Şehir kademeli olarak normal hayata dönüyor. Araçların geçişi için bazı yerleri genişlettik" dedi.
Savaş durumunda yaşıyoruz
Ülkede savaşın sürdüğünü hatırlatan Kliçko, "Biz savaş durumunda yaşıyoruz bu yüzden barikatlar kalacak. Bazı barikatlar kaldırıldı ama bazıları kalacak" diye konuştu.