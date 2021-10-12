Satın aldığı otomobil ekspertiz raporuna rağmen kusurlu çıktı! 20 bin lira masrafı var

Rapora güvendiğimiz için başka bir yere gösterme ihtiyacı duymadık. Ertesi gün yola çıktım ve maalesef yolda kaldım. Tamir için götürdüğümüz ustalar, aracın motor yaktığını ve bunun yeni bir sorun olmadığını söylediler. Maalesef ekspertiz firması bu sorunu görmemiş. Otomobili satın aldığım kişi ile de görüştüm. Zaten o da benim gibi anlamadığı için ekspertiz firmasına gitmiştik. O da bunu öne sürerek ekspertiz firmasına gittiğimizi söylüyor. O da benim gibi mağdur oldu. Kendisi masrafı yarı yarıya karşılayalım diyor, ama ekspertiz firması hatasını kabul edip, uzlaşmaya yanaşmıyor. Bana 'Biz o an bakarız. Sizleri göndeririz'. Oysa doğru dürüst bakmış olsalardı ben bugün mağdur olmazdım. Ekspertiz firması ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Uzlaşmak istememize rağmen, 'Bizim 50-60 tane avukatının var. 360 tane şubemiz var. Herhangi bir şey yapamazsınız. Gidin aracınızı kendiniz yapın' diyorlar. Şu an aracın 20 bin TL'ye yakın masrafı var. Aracım şu anda oto tamircisinde, motoru ise serviste maddi ve manevi olarak zarara uğradım" dedi.