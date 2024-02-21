Satılık ikinci el sıfır km beyinler

SATILIK İKİNCİ EL SIFIR KM BEYİNLER

Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan saldırı yeterince gündemde tutulmadı medya tarafından…

Oysaki bu saldırı izi bir yerlere götürüyor, bir yerleri işaret ediyor.

30 Ekim’de Meriç Nehri kıyısında 4 kişi jandarmanın dikkatini çekiyor. Yunanistan’dan gelerek Meriç Nehri’ni geçen 4 kişi; Kaçakçı mı? Sığınmacı mı? Terörist mi? Bu kişilere jandarma ‘dur’ ihtarında bulunuyor ve ateş ederek kaçmaya çalışıyorlar. Karşılıklı bir çatışma yaşanıyor. Sonrasında 4 kişi etkisiz hale getiriliyor. Jandarma bu 4 teröristi fark etmemiş olsaydı, bu teröristler ülkemizde kim bilir ne eylemler yapacak kim bilir masum kaç insana zarar verecekti? Kaç insanı hayattan koparacaktı?

Bu 4 kişiler kimdi? Neden ülkemize gelmişti?

Biri kadın üçü erkek olan bu 4 teröristlerin Avrupa’daki terör kamplarında eğitim gören DHKP-C militanları olduğu,

DHKP-C bu teröristlerin Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış, Erdoğan Çakır ve Özkan Güzel olduğu,

DHKP-C kamplarında eğitim görmüş olan bu kişilerin yurtdışı eylem ekibi olduğu bilgisine ulaşılıyor.

Türkiye’ye tek bir eylem için değil de pek çok eylem yapmak için giriş yaptıkları ortaya çıkıyor. Planlarının jandarma tarafından bozulması büyük bir faciayı önledi. Çünkü bu kişiler üzerinde 12 kilo ağırlığında patlamaya hazır düzenekli canlı bomba yelekleri, uzun namlulu silah ve suikast silahı ele geçiriliyor.

Bir de kroki.

Hem de Çağlayan Adliyesi’ne ait. Bir de yüce meclise

6 Şubat’ta DHKP-C’li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç Çağlayan Adliyesi’ne eylem yapmak için girmek isterken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Çağlayan Adliyesi’ne girmeye çalışan teröristler başarılı olsaydı eğer şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın yaşadığı rehin alma eyleminin tekrarını yapacaklardı.

Sadece Çağlayan Adliyesinin krokisi değil, Gazi Meclis’in krokisi de çıkıyor teröristlerin çantasından. 1 Ekim 2023 Pazar Meclis’in açıldığı gün, Kayseri üzerinden gelen PKK’lı iki terörist gasp ettikleri araçla Meclis’e yönelmiş fakat yoğun güvenlik önlemleri üzerine İçişleri Bakanlığı önünde canlı bomba eylemi gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanlığı önünde polisin dikkati sayesinde iki terörist fark edilmiş ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Eğer ki bu teröristler başarsalardı, canlı bomba eylemi yapacaklardı. PKK’nın başaramadığı eylem DHKP-C’ye eliyle yapılmak istenmişti. Emir verenler aynı, düğmeye basanlar aynı, hepsi satılık beyinler.

Ülkemiz üzerinden yapılması planlanan sistematik terör saldırısına dikkatli bir okuma yapmak gerekir. Çünkü seçim sürecinin başlamasıyla beraber emir verilen örgütler harekete geçirildi.

Anıtkabir’de, Santa Maria Kilisesi’nde, Fatih Camisi’nde, Çağlayan Adliyesi’nde, Kuzey Irak’ta üs bölgemizde ve sosyal medya da yapılan sistematik bir saldırı var. Seçim sürecinde eylemlerini devam ettirmek ve korku iklimi oluşturmak için olağanüstü çaba gösteriyorlar satılık ikinci el sıfır km beyinler.