Satarsanız hakkını helal etmem demiş 1930 model otomobil ilgi çekiyor

'SATARSANIZ HAKKIMI HELAL ETMEM' DEMİŞ

Gül Aşkan Hüsem, babasından kalan aracın, kentin ilk otomobili olduğunu belirterek, "Babam, vefatından önce bize, 'Bu arabayı satarsanız hakkımı helal etmem' demişti. O nedenle bizim için çok değerli. Gözümüz gibi koruyoruz. Soranlar oluyor; ama satmayacağız. Bu, bize baba yadigarı" diye konuştu.