Saros Araştırma'dan çarpıcı anket! Hangi bakanlar değişmeli erken seçim olmalı mı
SAROS Araştırma'nın Kasım ayı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Kabineyi başarılı bulanların oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarılı bulanlardan çok aşağıda kaldı. Kabinede değiştirilmesi istenen bakanlar kim oldu? Erken seçim gerekli mi? Hükümet sistemi değişmeli mi? İşte çarpıcı sonuçlar...
Saros Araştırma'nın "Türkiye gündemi ve siyaset araştırması_Kasım_2020" araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. AK Parti açık ara yine birinci parti iken, Türkiye’nin en önemli sorunu ezici bir çoğunlukla ekonomi çıktı. Hükümeti başarı bulanların oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 29.4 iken, başarısız bulanların oranı yüzde 70 çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayarı bulanların oranı yüzde 58.4 iken, başarısız bulanların oranı yüzde 41.6 çıktı. Erken seçim isteyenler yüzde 57 iken, Kabinede değişiklik yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 62.8 çıktı. İşte ayrıntılar...
Saros Araştırma'nın 23 Büyükşehir ve 4 ilde 3 bin 92 kişi ile Yüz yüze ve CATI (Bilgisayar destekli telefon anketi) şeklinde anket gerçekleştirdi. "Türkiye’nin en önemli sorunu?" olarak ekonomi çıktı. Ekonomiyi işsizlik ve koronavirüs takip etti.
Araştırmada ayrıca, Türkiye’de en çok güvenilen lider, Hükümetin performansı?, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı oranı, hükümetin başarı oranı ve bakanların başarı oranları da soruldu. En başarı bakan olarak Sağlık bakanı Fahrettin Koca öne çıkarken, en başarılı ikinci bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.
Anket kapsamında "2023'ten önce Türkiye’de bir erken seçim olmalı mı?" sorusuna da çarpıcı cevaplar çıktı. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine mi devam edilmeli? Parlementer sisteme mi geçilmeli?" sorusuna da yine çoğunluk parlamenter sistem cevabı verdi. "Bu pazar genel seçim olsa AK Parti yine açık ara birinci parti iken, Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en ciddi rakibi Ekrem İmamoğlu gözüktü...